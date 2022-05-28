Латвия позволит НАТО взорвать памятник советским воинам Вице-мэр Риги Кирсис не исключил возможность взрыва памятника советским воинам бойцами НАТО

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Риги всерьез рассматривают возможность сноса памятника советским солдатам в парке Победы путем подрыва, передаёт портал Delfi, ссылаясь на заявление вице-мэра города Вилниса Кирсиса. Отмечается, что руководство рассматривает любой вариант сноса до 15 ноября. Телеканал «360» сообщил, что среди предложенных вариантов прозвучало предложение позволить это сделать войскам НАТО, вице-мэр Риги не исключает эту инициативу.

Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника, в том числе подрыв. Рижскому самоуправлению нужно будет демонтировать памятник в парке Победы до 15 ноября. <...> Прозвучало предложение позволить войскам НАТО взорвать этот памятник. Мы рассматриваем все возможные методы, в том числе и этот, — заявил вице-мэр.

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что бульдозер стал символом «европейской демократии». Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический строй, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев. Помимо этого, спикер Совфеда предложила забрать подлежащие сносу памятники из Прибалтики и установить их на границе.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия». Также власти Латвии собираются разорвать подписанное в 2002 году соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Рига инициирует его расторжение через три месяца в чрезвычайном порядке.