Латвия поставит Украине вертолеты, пулеметы и беспилотники

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Минобороны Латвии направит Киеву ракетницы Stinger, вертолеты, пулеметы с патронами и БПЛА, сообщила глава военного ведомства республики Инара Мурниеце. По ее словам, Рига окажет военную поддержку Украине в ближайшее время. Мурниеце отметила, что латвийские военные продолжат обучать солдат ВСУ. Министр подчеркнула, что в 2023 году власти Латвии планируют обучить как минимум в два раза больше украинцев по сравнению с 2022 годом, передает LETA.

В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи. Это будут ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, беспилотные летательные аппараты. Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем это было сделано в 2022 году, — привели слова Мурниеце в агентстве.

В тексте статьи говорится, что в денежном эквиваленте поддержка Латвии составляет более €314 млн, или 0,93% от валового внутреннего продукта страны. Из этой суммы около €300 млн приходятся на военные поставки.

Ранее в пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что ЕС первым траншем передал Киеву €3 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи. Общая сумма кредитной поддержки Украине на 2023 год составит €18 млрд.