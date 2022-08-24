В Латвии задержали 14 человек после сноса памятника Освободителям Риги

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Памятник Освободителям Риги до демонтажа

Полиция Латвии официально подтвердила задержание 14 человек в ходе акции против сноса памятника Освободителям Риги. Между мирными жителями и силовиками произошли столкновения, сообщает портал Delfi.

Жители собрались на мирную акцию протеста «Память живёт вечно» на месте, где стоял памятник. Они планировали зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы. Но без конфликта с правоохранительными органами не обошлось.

Людям не давали подойти к месту, где находился памятник. Они стояли со свечами и цветами в руках. Участники акции пели «Катюшу» и «Тёмную ночь».

Сотни людей собрались у ограждения в Парке победы — часть из них протестовала против сноса памятника. Чтобы оттеснить протестующих, полиция применила силу — многие люди были задержаны, — пишет портал LSM.

По данным издания, было задержано не 14, а порядка 40 человек. В ответ на задержания рижане выкрикивали «полицаи» и «фашисты» в адрес полицейских.

Люди простояли у места мемориала примерно до 22:00. Некоторые обещали вернуться 9 мая.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Иностранцев, которые будут протестовать у демонтируемого памятника Освободителям Риги, могут выслать из страны. Это будет сделано без разбора гражданства.