Латвия отправит Украине сухие пайки при нападении России

В случае военного вторжения России на Украину минобороны Латвии отправит Киеву ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на военное ведомство прибалтийской страны. Известно, что США дали своё согласие на эти поставки.

В случае агрессии со стороны России Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка, — говорится в сообщении.

Переносной зенитный ракетный комплекс Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных объектов: вертолётов, самолётов и БПЛА. При этом Германия заблокировала процедуру передачи артиллерийского оружия из Эстонии на Украину. Берлин принял такое решение, поскольку речь шла об оружии немецкого производства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы США по поставке на Украину российских вертолётов Ми-17, которые были вывезены из Афганистана. Таким образом подтвердилась информация о том, что военная техника, которая закупалась для нужд армии Афганистана и проходила модернизацию на Украине, останется в стране. Известно, что речь идёт о пяти вертолётах Ми-17 российского производства.