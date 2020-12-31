Латвия открывает воздушные границы с Британией

https://static.news.ru/photo/a1e290d4-4c50-11eb-91b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Латвии приняли решение о возобновлении авиасообщения с Великобританией.

Латвия закрыла авиасообщение с Великобританией 21 декабря из-за распространения нового штамма коронавируса.

Латвия с 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией, — говорится в Twitter Министерства сообщения страны.

При этом пассажирам, которые хотят полететь в Великобританию или вернуться из страны следует узнавать в авиакомпаниях, готовы ли они возобновить рейсы.

No 2. janvÄra Latvija atsÄks starptautiskos pasaÅ¾ieru pÄrvadÄjumus uz un no ApvienotÄs Karalistes. pic.twitter.com/2zTOcks79J — Satiksmes ministrija (@Sat_Min) January 1, 2021

До этого британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы. Среди них, кроме Латвии, около 20 стран, писал NEWS.ru.