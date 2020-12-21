Латвия остановит сообщение с Великобританией

https://static.news.ru/photo/5793ccf8-42e8-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Министерства здравоохранения, сообщения и иностранных дел Латвии готовят необходимые документы для приостановки пассажирского транспортного сообщения с Великобританией. Власти прибалтийской страны решились на этот шаг из-за новостей о новом штамме коронавируса.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что решение планируется принять «вечером на заседании правительства», передаёт «Интерфакс». Глава Минздрава Илзе Винькеле отметила, что приостановка сообщения нацелена на то, чтобы на как можно более долгий срок «защитить население Латвии от новой мутации вируса». Она добавила, что информацию о новом штамме анализируют эксперты.

Глава МИД Эдгар Ринкевич подтвердил, что 20 декабря будет принято решение о приостановке пассажирских перевозок с Великобританией.

Британские учёные ранее выявили новый штамм коронавируса. Они проинформировали, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм является самым распространённым в Лондоне. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение мутировавшего коронавируса невозможно контролировать.

Новый штамм уже был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Бельгия прекратила авиасообщение с Великобританией, применение аналогичной меры рассматривают в Германии, Испании, Нидерландах и Франции. В Литве для обсуждения ситуации созвали экстренное заседание Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщал NEWS.ru