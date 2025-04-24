Латвия вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам Ринкевич утвердил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции

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Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон, согласно которому страна выходит из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщает Delfi. Отмечается, что соответствующее решение было принято латвийскими властями в связи с «динамикой развития ситуации с региональной безопасностью».

Для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения, — говорится в пояснительной записке.

Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999-го. Все страны, присоединившиеся к договору, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины — как в наступательных, так и в оборонительных целях.

Ранее сообщалось, что власти Литвы собираются укрепить Сувалкский коридор, который используется для «защиты от России». Как заявил замминистра обороны страны Томас Годляускас, этот коридор всегда был для Литвы «частью военно-гражданского планирования». Речь идет об участке лесной равнины шириной 100 км, который соединяет Польшу и Литву.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что прибалтийские республики со времен развала Советского Союза строят всю свою политику на русофобии. По его словам, именно за эту политику Латвия, Литва и Эстония получают деньги в бюджет от Евросоюза. Парламентарий считает, что России следует прекратить всяческие дипломатические отношения с прибалтийскими республиками.