Латвия ограничила въезд в страну россиян с шенгенскими визами Правительство Латвии ограничило въезд в страну россиян с шенгенскими визами

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Латвия приняла решение ограничить въезд в страну россиян, имеющих шенгенские визы, сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс. О каких-либо послаблениях не сообщается.

Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы, — сказано в сообщении.

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, начиная с 19 сентября. Во время пресс-конференции он отметил, что санкции на территории его страны начнут действовать в 00:00 часов по местному времени.

Министр добавил, что основной призыв к россиянам таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» По его словам, запрет также коснется путешественников с туристическими визами. При этом санкции не коснутся тех россиян, которые желают посетить страну с целью встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.