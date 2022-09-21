Латвия не будет выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter-аккаунте, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают мобилизации. Мера будет предпринята из соображений безопасности.

В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды из гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, — написал Ринкевичс.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.

Ранее в СПЧ назвали категории россиян, не подлежащих призыву. Среди них граждане с приписным удостоверением, а также ограниченно годные к службе. Также стало известно, что работники ОПК получили отсрочку от призыва по мобилизации.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.