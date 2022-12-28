Латвия не будет лишать сотрудников «Дождя» рабочих виз УДГМ Латвии не будет аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь»

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Об этом сообщили в программе «Панорама» Латвийского телевидения. Ранее телеканал был лишен лицензии на вещание в стране.

По имеющимся данным, после аннулирования разрешения на вещание в УДГМ начали процесс оценки виз для сотрудников канала. Они дают право на трудоустройство и выдаются сроком на один год. В процессе оценки ведомство пришло к выводу, что работники телекомпании, имеющие такие визы, могут оставаться на территории страны и продолжать свою работу.

На «Дожде» в этой связи заявили, что цель визы продолжает оставаться актуальной, так как журналисты продолжают создавать контент для распространения в интернете и социальных сетях.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы. Она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.