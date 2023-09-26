Латвия назвала условия для закрытия границ с Россией и Белоруссией Ринкевич: Рига закроет границы в случае массового наплыва мигрантов

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Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при массовом наплыве нелегальных мигрантов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Как заявил советник президента Мартиньш Дрегерис, обсуждались риски гибридных угроз на границе НАТО и участие Германии в обеспечении безопасности региона.

Обсуждая возможность гибридных атак на Латвию со стороны Белоруссии, Ринкевич заявил, что страна готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, — сказал Дрегерис.

Ранее стало известно, что полиция Латвии начала «охоту» за наклейками «Я русский» на автомобилях. Жителей страны призвали сообщать об обнаружении таких машин. Владельцев могут привлечь к административной ответственности.

До этого власти страны собрались выслать свыше 3,6 тысячи россиян, которые подавали заявку на продление вида на жительство. Взамен они получили предписание покинуть государство из-за отказа сдавать экзамен на знание латышского языка. Как утверждал представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе, им дадут еще один шанс на сдачу тестов.

Помимо этого, правительство Латвии разрабатывает законопроект, запрещающий пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в России. Согласно документу, под запрет также попадут машины с белорусскими госномерами. Владельцам машин грозит их конфискация.