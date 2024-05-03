Латвия начала рыть противотанковые рвы у границы с Россией и Белоруссией

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Латвия приступила к оборудованию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщил инженер полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш. По его словам, работы ведутся недалеко от погранпункта Терехово в рамках подготовки балтийской «линии обороны». Он подчеркнул, что сооружения создают с учетом природного ландшафта, включая реки, болота и леса, передает ТАСС.

Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, включая танки, — сообщил он.

После этого латвийские власти намерены установить там так называемые зубы дракона. При этом в случае военных действий эта территория будет превращена в минные поля, добавил Лаздиньш.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что заявления лидеров ЕС о «войне в Европе»отражают их реальные намерения. По его словам, Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани. Премьер рассказал, что у Венгрии был печальный опыт. В XX веке страна «дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее», пояснил он. В результате республика лишилась части территорий и пережила экономический кризис, сказал Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит, чтобы его в третий раз втянули в подобное.