Латвия, Литва и Эстония согласились ограничить въезд россиянам

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Государственная граница между Литвой и Россией

Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения об ограничении на въезд россиянам, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс, пишет Reuters. Тем не менее, как отметил министр, исключения будут сделаны для водителей грузовиков и дипломатов. По словам Ринкевичса, власти стран Балтии объявят о введении ограничений в ближайшие дни.

Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией, — заявил он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что Польша, Финляндия и страны Балтии хотят ввести единый стандарт пропуска россиян на границах. По его словам, планируется ввести максимальное ограничение на въезд для граждан из РФ, но для этого необходимо скоординироваться.

До этого стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.