Латвия и Эстония отреагировали на российско-белорусские учения

В случае если силы РФ не покинут Белоруссию после окончания приходящих там учений, НАТО следует усилить своё присутствие в восточной части Альянса. Об этом заявили министры иностранных дел Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Ева-Мария Лийметс. Их высказывания приводит Telegraph.

Если российские войска останутся в Белоруссии, независимо от того, произойдёт вторжение на Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе, — сказал Ринкевичс.

Он полагает, что в этой связи потребуется усилить присутствие в регионе сил НАТО.

В свою очередь Лийметс отозвалась о российско-белорусских учениях как о «дестабилизирующем факторе» и заявила, что в НАТО должны «принять во внимание последствия, а также предложить решения за счёт повышения оборонного потенциала в регионе».

Также Ринкевичс предположил, что Германии следует занять более активную позицию по кризису на Украине, включая вопрос возможных санкций в отношении России.

В настоящее время на территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе — до 9 февраля, происходит передислоцирование и создание группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол выступил с предложением провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. По словам политика, необходимо «продемонстрировать серьёзность намерений» президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины.