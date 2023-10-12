Латвия захотела закрыть два пункта пропуска на границе с Россией Латвия закроет с 16 октября пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ

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Власти Латвии собираются приостановить работу пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, сообщает телекомпания LSM. МВД республики подготовило проект соответствующего постановления.

МВД Латвии планирует приостановить действие этих пунктов пропуска с 16 октября, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что закрытие указанных пунктов пропуска высвободит ресурсы пограничной службы, и они смогут быть перенаправлены на охрану границы в других местах.

Ранее сообщалось, что Латвия готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом президент республики Эдгар Ринкевич заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

До этого власти страны собрались выслать свыше 3,6 тысячи россиян, которые подавали заявку на продление вида на жительство. Взамен они получили предписание покинуть государство из-за отказа сдавать экзамен на знание латышского языка. Как утверждал представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе, им дадут еще один шанс на сдачу тестов.