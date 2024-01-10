Латвия готовится выдворить из страны несколько тысяч россиян Зыков: в Латвии на грани выдворения оказались несколько тысяч россиян

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Миграционная служба Латвии готовится выслать из страны несколько тысяч россиян, сообщил в эфире Первого канала временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. По его словам, власти начали аннулировать постоянные виды на жительство тех, кто не успел выполнить новые миграционные требования, касающиеся подтверждения владения латышским языком.

Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян, — сообщил дипломат.

Накануне в российском МИД сообщили о прекращении действия договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией. Соглашение с латвийской стороной было подписано 20 декабря 2010 года.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неспособности Литвы и, в целом, Евросоюза соблюдать договоренности. Позицию дипломат озвучила на фоне ситуации с заторами на российско-литовской границе. Тем не менее Захарова подчеркнула, что РФ продолжит добиваться выполнения международно-правовых и политических обязательств, взятых на себя этими странами.