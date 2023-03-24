Латвийскую кондитерскую фирму заподозрили в поддержке ВС России Латвийскую кондитерскую фирму Pobeda заподозрили в поддержке ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба государственной безопасности Латвии организовала проверку местной кондитерской фирмы «Победа вкуса» (международный бренд Pobeda) после того, как компанию заподозрили в поддержке Вооруженных сил РФ. Неизвестный источник распространил информацию, что совладелица компании Ольга Муравьева отправила 15 тонн продуктов для российских солдат, сообщает EADaily со ссылкой на латвийские СМИ. Депутат Сейма Латвии националист Артур Бутанс призвал госбезопасность дать оценку действиям владельцев кондитерского завода, расположенного на территории Вентспилсского свободного порта.

Если факты подтвердятся, такой компании нет места в народном хозяйстве Латвии! — считает Бутанс.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Литвы Диана Эглите заявила, что санкций, направленных на закрытие промышленных пищевых компаний из России, не было. При этом она отметила, что поддерживающие проведение специальной военной операции на Украине фирмы должны быть закрыты, несмотря на те инвестиции, которые они дают Латвии.

Сирийский президент Башар Асад ранее выразил поддержку России в спецоперации на Украине. По его словам, Запад раньше «принимал старых нацистов у себя», а теперь поддерживает новых.