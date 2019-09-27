https://static.news.ru/photo/ea96d236-e13a-11e9-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Латвийский суд приговорил к общественным работам автора шуточной петиции о присоединении страны к США Дениса Бартецкого. Инициатива появилась в Интернете ещё три года назад, всё это время шло расследование, переросшее затем в судебный процесс.

Одновременно с этой петицией в Сети шёл сбор подписей за присоединение Латвии к «Галактической империи» и за выход государства из Солнечной системы и Млечного Пути. За них никого привлекать в качестве обвиняемых не стали, передаёт ТАСС .

Журналист, блогер и общественный активист Бартецкий объясняет, что собирал подписи в ответ на приговор суда жителю страны Максиму Коптелову, который был на полгода отправлен в тюрьму за такую же шуточную петицию, но о присоединении республики к России. Позже суд смягчил наказание Коптелову, заменив реальный срок 140 часами принудительных работ.

Бартецкому в итоге назначили 80 часов.

Здравый смысл — не самая сильная сторона нашей системы, — написал мужчина в Facebook .

Он отметил, что прокурор изначально и вовсе «предлагал посадить».

Ранее в Латвии, как писал News.ru, суд признал нескольких человек виновными в демонстрировании советской символики. Они вышли на улицы с красным флагом 9 мая 2019 года — в День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.