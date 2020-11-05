Латвийское СМИ оштрафовали за интервью с Жириновским

https://static.news.ru/photo/8d46d64c-1f66-11eb-89f5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвийское радио «Балтком» оштрафовано за интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Соответствующее решение принято национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики.

Размер взыскания составляет €8 тысяч. Какие именно высказывания российского политика послужили основанием для штрафа, в НСЭСМИ не уточнили. При этом было отмечено, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя программы и должно реагировать на его антигосударственные заявления. Интервью с Жириновским в эфире «Балтком» имело место в июле 2020 года.

Ранее радиостанцию уже дважды штрафовали на суммы свыше €10 тысяч, сообщает bb.lv.

Жириновский нередко позволяет себе неоднозначные и резкие высказывания. Как писал NEWS.ru ранее он назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «ведьмой» и предложил повесить её в центре Минска.