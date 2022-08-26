Латвийский журналист оценил снос памятника советским воинам в Риге Журналист из Риги Татарчук назвал снос памятника советским воинам репрессивным реваншизмом

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Журналист и политический обозреватель из Латвии Андрей Татарчук назвал снос памятника советским воинам-освободителям в Риге репрессивным реваншизмом, а также пожаловался на ксенофобию и дискриминацию русских ценностей в стране. В беседе с «ПолитЭкспертом» он подчеркнул, что приоритетом латвийских властей является национализм, от которого всего один шаг до нацизма.

Говорят, снос памятника — это пощечина или плевок. Нет, это узаконенная ампутация живого тела. Отрезали палец, руку по локоть, обе руки. Потом стали резать ноги. От человека остался обрубок, — отметил обозреватель.

Правящий блок Латвии годами демонстрирует ксенофобию и нацизм как фактор улучшения жизни для граждан, а внутри страны мало кто это осознает, подметил Татарчук. Он считает, что снос памятника в Риге положительно отразится на рейтинге местного правительства.

По мнению политолога, следующим шагом латвийских властей станет снос мемориала на месте концлагеря Саласпилс, где нацисты убивали людей.

В Риге ранее завершился снос памятника советским воинам-освободителям. 23 августа начались работы по сносу памятника, к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать».

Депутат Госдумы Сергей Соловьев объяснил снос памятников в Латвии «марионеточным режимом». Он сравнил решения латвийских властей с действиями фашистов и предположил, что правительство прибалтийской республики способно только «раскидываться» санкциями и воевать с памятниками.