Латвийский депутат высказалась против создания новых министерских постов

Новые министерские должности в Латвии, которые предложил ввести президент страны Эгилс Левитс, не нужны, заявила изданию argumenti.ru экс-министр, депутат сейма Рамона Петравичи. Для реализации таких инициатив нужны деньги, которых нет, считает она.

Боже мой! Какие ещё министры? Конечно, я знаю, что господин президент предложил это. Месяца четыре назад господин Левитс встречался с представителями партий и озвучил это предложение. Практически все представители согласились <...>. Что касается меня, то я была против: мы не самая богатая страна в мире! На любую новую должность требуются деньги, а где их взять? Вы знаете, как приходится думать, «изобретать», что-то без финансов? Сложно, — сказала Петравичи.

Она добавила, что новых министров нужно обучать, к тому же у действующих уже есть консультанты. Петравичи задалась вопросом, так ли нужны лишние должности для выполнения задач.

Неужели министр с подчинёнными, консультантами не может решить вопросы своего министерства? У нас есть уже нечто подобное — куратор «между министрами». Разве министр не может напрямую решить свой вопрос с министром, а должен через третье лицо? Не понимаю, зачем? — высказалась депутат.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России. Их обвинили в предоставлении Кремлю не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.