Латвийских школьников перестанут обучать русскому языку В Латвии с 2026 года перестанут обучать школьников русскому языку

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Правительство Латвии решило отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, который начнется в 2026 году, сообщает издание латвийское Delfi. Школьникам предложат на выборы языки стран Евросоюза, стран еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

В правительстве уточнили, что школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогу продолжить его изучение по истечении учебной программы в школе.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что переход русских школ на обучение на эстонском языке — неизбежный процесс, который необходим для того, чтобы у всех учеников были равные возможности. По его словам, это также важно для прочного укоренения русскоязычной молодежи в эстонском пространстве.

В апреле водитель такси в эстонском Таллине отказался везти гражданку России, когда узнал ее национальность. Сын вызвавшей такси женщины решил уточнить номер подъезда, куда должна была прибыть машина, и написал сообщение в чат с водителем. Когда мужчина увидел фразы на русском языке, он отменил заказ.

В январе власти Восточной Финляндии захотели закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и литературы. Такое решение вынесли на повестку дня из-за сокращения количества учеников, которые стали массово переходить в другие учебные заведения.