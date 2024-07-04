Латвийские военные стали писать слово «Россия» с маленькой буквы Спикер ВС Латвии Брале: военные будут писать слово «Россия» с маленькой буквы

Фото: EPA/ТАСС

Латвийские военные специально написали слово «Россия» с маленькой буквы и продолжать так делать в дальнейшем, заявила спикер Вооруженных сил республики Сандра Брале. По ее словам, которые передает портал LSM.lv, такой шаг был предпринят в качестве выражения солидарности с украинской армией.

Это не опечатка, а осознанный акт солидарности с украинскими коллегами. Такая практика будет продолжена и в будущем, — пояснила Брале.

Портал напоминает, что дискуссии в стране о написании со строчных букв России и имен ее руководителей велись давно, однако в феврале в Центре государственного языка пришли к выводу о недопустимости такой позиции. Эксперты также добавили, что это может быть допустимо в личной и неофициальной переписке, но не на уровне документов и официальных сообщений.

Ранее сообщалось, что написание слова «Россия» с маленькой буквы широко применяется в официальных пресс-релизах Национальных вооруженных сил Латвии. В командовании армии называют это «осознанной гражданской позицией».

До этого парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции. Сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ теперь будут обязаны ранее освобожденные категории граждан России, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону.