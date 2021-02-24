Латвийские депутаты обрадовались осквернению советского памятника

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Не прошло и дня после празднования 23 Февраля, как памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе — 76-миллиметровую дивизионную пушку — разрушили неизвестные. Это событие вызвало радость у представителей Нацблока в сейме страны.

Так, депутат Янис Иесалниекс посвятил осквернению мемориала серию твитов. Когда в комментариях кто-то назвал это вандализмом, он счёл нужным дать пояснение.

Тут некоторые возражают, что это «вандализм». Нужно отметить, что устранение последствий оккупации не может быть незаконным, так как сама оккупационная власть и поставленные ею символы в Латвии были незаконными. Это исходит из непрерывной доктрины Латвийского государства, — написал политик в Twitter.

DaÅ¾i te bilst, ka Å¡is esot "vandÄlisms". JÄnorÄda, ka okupÄcijas seku novÄrÅ¡ana nevar bÅ«t nelikumÄ«ga, jo pati okupÄcijas vara un tÄs uzstÄdÄ«tie simboli LatvijÄ bija nelikumÄ«gi. Tas izriet no Latvijas valsts nepÄrtrauktÄ«bas doktrÄ«nas. @Valsts_policija https://t.co/pbzRWy7Szs — JÄnis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) February 24, 2021

Солидарность с ним выразил ещё один парламентарий от Нацблока, Янис Домбрава. Как передаёт Sputnik Латвия, он в соцсетях высказал благодарность тем, кто «действовал решительно», разрушив памятник. Но на него также обрушились с критикой комментаторы, причём среди них оказалось и много его соотечественников.

Бегаете с событиями столетней давности, как дурачки. Хотя почему как. Это памятник погибшим солдатам, в том числе и латышам. Не зря в песне поётся — Брат против брата идёт, враги радостно поют — что значит, что не все по своей воле служили в армии СССР, — говорится в одном из ответов Домбраве.

Также комментаторы саркастически требуют наградить вандалов орденом Трёх звёзд, а иные задаются вопросом, неужели депутат поддерживает кражу. Вместе с тем, по данным источника, расследование факта разрушения памятника и кражи пушки начала полиция. Янис Домбрава отреагировал и на эту информацию, заметив, что, по его мнению, у сотрудников правоохранительных органов есть и другие дела, кроме розыска «металлолома стоимостью несколько евро».

Как писал NEWS.ru, мемориал советским воинам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила, в которой похоронены три советских воина, погибших в ходе в ходе боёв за город в августе 1944 года. Это гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев.

Первоначально памятник офицерам был возведён из бетона в виде четырёхгранной усечённой пирамиды со сквозной нишей. Он потерял первоначальный вид при сооружении мемориального ансамбля, но сохранил установленное над ним 76-миллиметровое орудие.