Латвийская православная церковь решила отделиться от РПЦ В Сейм Латвии внесли законопроект о независимости латвийской православной церкви от РПЦ

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Латвия. Православный собор Рождества Христова, кафедральный собор Кристуса Пьедзимсанаса парейзтичиго в Риге

Президент Латвии Эгил Левитс внес в Сейм поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые установят ее автокефальный (независимый) статус, говорится на сайте президентской канцелярии. По его словам, после принятия закона Московский патриархат лишится какого-либо влияния над ЛПЦ.

С внесением поправок в закон Латвийское государство признает, что Латвийская Православная Церковь является полностью независимой и автокефальной церковью. Это не зависит от авторитета какой-либо другой церкви за пределами Латвии. Когда закон вступит в силу, будет устранено всякое влияние или власть Патриарха Московского над нашей Православной Церковью, — говорится в сообщении Левитса.

Он подчеркнул, что в таком независимом, демократическом и правовом государстве, как Латвия, верующим нужна такая же независимая церковь. Действующие священнослужители были проинформированы о данной инициативе, большинство из них поддержало законопроект. По поручению президента, данная инициатива признана срочной, и в ближайшее время Сейм должен ее утвердить.

Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о законопроекте. <...> Мы все согласны с тем, что не должно быть никаких задержек, — поделился он.

Ранее власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной санкций стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».