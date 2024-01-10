Латвийская полиция испугалась «Слова пацана» В Латвии заявили об угрозе появления подростковых банд из-за «Слова пацана»

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Полиция Латвии разослала в школы Риги предупреждения о потенциально опасном влиянии российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает портал TVNet. По его данным, сотрудники правоохранительных органов заявили об угрозе формирования подростковых банд. Полицейские считают, что подростки начнут нарушать закон, вдохновившись сериалом. Они просят руководства школ сообщать о всех подобных инцидентах.

Молодые люди, вдохновленные российским сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», могут создавать группы, которые могут физически драться друг с другом, снимать все это на видео и публиковать в социальных сетях, — говорится в тексте письма.

Заместитель директора школы № 88 в Риге Надежда Шубникова подчеркнула, что на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного конфликта под влиянием сериала. В другом учебном заведении латвийской столицы заявили, что после выхода «Слова пацана» с подростками была проведена профилактическая беседа после выхода.

Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко ранее заявил, что Украине нечего противопоставить сериалу «Слово пацана». По его словам, он стал элементов воздействия на украинских подростков со стороны России. Корниенко подчеркнул, что Украине необходимо создать собственный сериал, который мог бы воздействовать на подрастающее поколение.