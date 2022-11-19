Латвии предрекли демографическую катастрофу The Guardian: Латвия может потерять 23% коренного населения к 2050 году

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Коренное население Латвии сокращается быстрыми темпами после распада Советского союза — с 1991 года страну покинули 30 процентов латышей, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на итоги опросов среди экспертов. По их мнению, к 2050 году латвийское государство рискует потерять еще 23,5% граждан. Отмечается, что согласно данным центрального статистического управления Латвии, в 2021 году в Латвии умерло в два раза больше латышей, чем родилось.

Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей, — считает советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

Издание подчеркивает, что коэффициент рождаемости в 2021 году в Латвии составил 1,57, что немного выше среднего показателя по Европе, однако значительно ниже показателей, которые были при СССР — 17,42 тысячи против 40 тысяч или более в год в конце 1980-х годов.

Согласно данным ООН, к 2050 году население уменьшится в более чем в половине стран Европы, включая Италию, Испанию, Польшу и Германию. В пяти государствах, таких как Болгария, Латвия, Литва, Сербия и Украина, специалисты прогнозируют снижение показателя более чем на 20%.