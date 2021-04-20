Лашет ли: как раскол в партии Меркель повлияет на Россию

Руководство правящей партии Германии ХДС определилось с кандидатом в канцлеры. После шестичасовых дебатов исполнительных комитетов было решено выдвинуть кандидатуру нынешнего председателя партии 60-летнего Армина Лашета. Эта процедура не привлекла бы к себе такого большого внимания, если бы на пост главы правительства не претендовал куда более популярный кандидат — премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Раскол в рядах консерваторов уменьшает их шансы на победу на парламентских выборах 26 сентября. Для России это плохие новости: если канцлером станет представительница главной оппозиционной партии, отношения Москвы и Берлина могут охладеть.
Лидер ХДС Армин Лашет
Причина кроется в том, что Зёдер опережает Лашета в общенациональных опросах общественного мнения. По
Впрочем, сам Лашет, по словам ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, призывает не придавать слишком большого значения опросам, так как общественные настроения постоянно меняются.
Эксперт обращает внимание, что процесс выбора кандидатуры канцлера от блока ХДС/ХСС ещё не завершён. Лашет и Зёдер должны в скором времени провести консультации, кроме того, выбор партийной верхушки обязана одобрить фракция консерваторов в бундестаге. Однако шансы на кресло канцлера у Лашета всё же выше: ХДС обладает численным преимуществом над ХСС.
Ситуация, когда ХДС/ХСС долго тянут с принятием решения о кандидатуре канцлера, создаёт им определённые помехи в восприятии граждан. Они видят, что происходит борьба верхушки за власть, а отсутствие единства внутри партии всегда приводит к снижению рейтинга. К этому добавляется недовольство тем, как проходит вакцинация, — фактически страна показывает, что она оказалась неспособна быстро реагировать на подобные проблемы, хотя ресурсы у неё есть и были. Ещё один повод для критики — это то, что ни у кого нет чёткой стратегии по выходу из локдауна. Представителям бизнеса и промышленности не нравится, что Меркель не привлекает их к процессу консультаций, полагаясь на общение с чиновниками. Это всё служит препятствием и для Лашета, и для Зёдера, потому что они представляют правящий блок. Народ всё больше склоняется к тому, чтобы поддержать «Зелёных», и шансы на то, что они возглавят правительство по результатам парламентских выборов, возрастают.
Партия «Зелёных» тем временем заняла прочное второе место в общенациональных опросах. За блок ХДС/ХСС сегодня
И, в отличие от консервативного блока, «Зелёные» чётко продемонстрировали единство в выборе кандидата в канцлеры, к тому же опередив ХДС на несколько дней. Им стала 40-летняя сопредседательница партии Анналена Бербок.
Повестка экологистов давно выходит за пределы охраны окружающей среды — сегодня они становятся полноценным левоцентристским движением. Обладают они и проработанными внешнеполитическими взглядами.
Евросоюзу нужна общая и сильная внешняя политика, — заявляет Анналена Бербок. — Если голос Германии ослабеет — будь то относительно напряжения на Украине или проекта «Северный поток — 2», — Европа будет уничтожена.
Таким образом, от того, насколько успешно блок ХДС/ХСС справится с расколом в своих рядах, зависит будущее отношений России и Германии. «Меркелианец» Армин Лашет намерен продолжать текущую прагматичную линию Берлина на поддержание диалога с Москвой. «Зелёные» же готовы идти на эскалацию и, прежде всего, призывают остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Как бы то ни было, с уходом Ангелы Меркель из большой политики уйдёт и эпоха «личной химии» в отношениях лидеров России и Германии. Кто бы ни стал новым канцлером по результатам сентябрьских выборов, ему придётся начинать диалог с чистого листа и в далеко не самых благоприятных условиях. Не исключено, что даже Армин Лашет поддастся обстоятельствам, диктующим курс на обострение отношений стран Евросоюза и России.