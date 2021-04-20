Лашет ли: как раскол в партии Меркель повлияет на Россию

Руководство правящей партии Германии ХДС определилось с кандидатом в канцлеры. После шестичасовых дебатов исполнительных комитетов было решено выдвинуть кандидатуру нынешнего председателя партии 60-летнего Армина Лашета. Эта процедура не привлекла бы к себе такого большого внимания, если бы на пост главы правительства не претендовал куда более популярный кандидат — премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Раскол в рядах консерваторов уменьшает их шансы на победу на парламентских выборах 26 сентября. Для России это плохие новости: если канцлером станет представительница главной оппозиционной партии, отношения Москвы и Берлина могут охладеть.

Лидер ХДС Армин Лашет получил 77,5% голосов членов исполнительных комитетов своей партии, а глава баварского ХСС, младшего партнёра ХДС по правящему блоку, Маркус Зёдер — 22,5%. Перевес Лашета, впрочем, выглядит менее впечатляющим, если учесть количество воздержавшихся. В таком случае становится видно, что его кандидатуру на пост канцлера поддержали только 67%.

Причина кроется в том, что Зёдер опережает Лашета в общенациональных опросах общественного мнения. По данным исследования газеты Bild, на днях он обошёл по уровню поддержки даже канцлера Ангелу Меркель. В то же время Лашета этот опрос поставил лишь на 12-е место.

Впрочем, сам Лашет, по словам ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, призывает не придавать слишком большого значения опросам, так как общественные настроения постоянно меняются.

Армин Лашет и Маркус Зёдер Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Эксперт обращает внимание, что процесс выбора кандидатуры канцлера от блока ХДС/ХСС ещё не завершён. Лашет и Зёдер должны в скором времени провести консультации, кроме того, выбор партийной верхушки обязана одобрить фракция консерваторов в бундестаге. Однако шансы на кресло канцлера у Лашета всё же выше: ХДС обладает численным преимуществом над ХСС.

Ситуация, когда ХДС/ХСС долго тянут с принятием решения о кандидатуре канцлера, создаёт им определённые помехи в восприятии граждан. Они видят, что происходит борьба верхушки за власть, а отсутствие единства внутри партии всегда приводит к снижению рейтинга. К этому добавляется недовольство тем, как проходит вакцинация, — фактически страна показывает, что она оказалась неспособна быстро реагировать на подобные проблемы, хотя ресурсы у неё есть и были. Ещё один повод для критики — это то, что ни у кого нет чёткой стратегии по выходу из локдауна. Представителям бизнеса и промышленности не нравится, что Меркель не привлекает их к процессу консультаций, полагаясь на общение с чиновниками. Это всё служит препятствием и для Лашета, и для Зёдера, потому что они представляют правящий блок. Народ всё больше склоняется к тому, чтобы поддержать «Зелёных», и шансы на то, что они возглавят правительство по результатам парламентских выборов, возрастают. Екатерина Тимошенкова ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН

Партия «Зелёных» тем временем заняла прочное второе место в общенациональных опросах. За блок ХДС/ХСС сегодня готовы проголосовать 31% немцев, а за экологистов — 21%. Хотя шансы на первое место у «Зелёных» невелики, удачные переговоры о коалиции с другими партиями, например, с социал-демократами (СДПГ) или свободными демократами (СвДП) вполне могут обеспечить её представителю кресло канцлера.

И, в отличие от консервативного блока, «Зелёные» чётко продемонстрировали единство в выборе кандидата в канцлеры, к тому же опередив ХДС на несколько дней. Им стала 40-летняя сопредседательница партии Анналена Бербок.

Анналена Берброк Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повестка экологистов давно выходит за пределы охраны окружающей среды — сегодня они становятся полноценным левоцентристским движением. Обладают они и проработанными внешнеполитическими взглядами.

Евросоюзу нужна общая и сильная внешняя политика, — заявляет Анналена Бербок. — Если голос Германии ослабеет — будь то относительно напряжения на Украине или проекта «Северный поток — 2», — Европа будет уничтожена.

Таким образом, от того, насколько успешно блок ХДС/ХСС справится с расколом в своих рядах, зависит будущее отношений России и Германии. «Меркелианец» Армин Лашет намерен продолжать текущую прагматичную линию Берлина на поддержание диалога с Москвой. «Зелёные» же готовы идти на эскалацию и, прежде всего, призывают остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как бы то ни было, с уходом Ангелы Меркель из большой политики уйдёт и эпоха «личной химии» в отношениях лидеров России и Германии. Кто бы ни стал новым канцлером по результатам сентябрьских выборов, ему придётся начинать диалог с чистого листа и в далеко не самых благоприятных условиях. Не исключено, что даже Армин Лашет поддастся обстоятельствам, диктующим курс на обострение отношений стран Евросоюза и России.