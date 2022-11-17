Lancet: Европу ждет новая смертельная эпидемия

Фото: shutterstock

Европе грозит всплеск онкологических заболеваний из-за направленности на COVID-19 европейской системы здравоохранения, такой прогноз опубликовал журнал Lancet Oncology. Как отмечают исследователи, эпидемия рака случится в следующие 10 лет, поскольку в период пандемии каждый второй европеец не смог получить своевременного лечения, пишет «Москва 24».

Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете, — отметил профессор Марк Лоулер.

Как отмечается в исследовании, из-за введенного локдауна и перепрофилирования здравоохранения на лечение коронавируса по всей Европе не смогли пройти диагностику порядка одного миллиона пациентов. Все это негативно отразилось на лечении онкобольных. Так, за первый год медики смогли принять на 1,5 млн больных онкологией меньше, чем в предыдущие годы.

Также ученые сообщили, что после появления COVID-19 врачи стали обнаруживать рак уже на более поздних стадиях.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин ранее сообщил, что G20 совместно с Минфином было принято решение создать фонд, предназначенный для борьбы с возможными новыми пандемиями. По его словам, 24 страны и организации дали обещание вложить в его развитие $1,4 млрд. Глава индонезийского Минздрава также предположил, что в ближайшие пять — десять лет фонд вырастет до $10 млрд.

Предполагается, что средства будут распределяться среди бедных государств. Деньги должны будут тратиться на закупку вакцин, лекарств, средств тестирования и иных необходимых товаров. Отмечается, что фонд создается на площадке Всемирного банка.