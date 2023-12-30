В Германии рассказали о необычной угрозе от России Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях освещение для холодильников

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Россия может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, считает глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. По его мнению, Запад недооценил возможности российского военно-промышленного комплекса, а также готовность союзников Москвы поставлять необходимое.

Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны Глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях, — сказал генерал.

Фрейдинг выразил мнение, что страны Запада не верили в то, что Россия сможет выстоять в условиях ограничений, поэтому ряд возможностей Москвы в украинском конфликте был проигнорирован. В том числе речь идет о привлечении поддержки со стороны союзников.

Мы не отдавали себе отчет в том, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим, — считает он.

Ранее в Госдуме рассказали о причинах роста производства на предприятиях ВПК в два — десять раз. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев пояснил, что наращивание темпов связано с необходимостью формирования запаса техники и боеприпасов, что нивелирует возможность противника завладеть инициативой.