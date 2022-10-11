Ладыжинская ТЭС под Винницей подверглась новым обстрелам

Фото: Олександр Грінченко/wikimedia.org

Ладыжинская теплоэлектростанция под Винницей подверглась новым обстрелам с воздуха, сообщают украинские СМИ. По данным Telegram-канала «Труха Винница», по ТЭС попала как минимум одна ракета. Регион частично остался без электричества.

Сообщают о еще одном попадании в Ладыжинскую ТЭС, — говорится в публикации.

В пресс-службе управляющей компании эту информацию никак не комментируют.

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Позднее в Сети появилось видео с последствиями удара.

В Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны во Львовской области, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. На территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также стало известно о взрывах в Одессе и области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.