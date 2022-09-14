La Stampa: в Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС

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Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что в борьбе с энергокризисом следует установить предельную стоимость топлива по всему Евросоюзу в размере 60–65 процентов котировок нидерландской виртуальной торговой площадки TTF. Глава итальянского ведомства добавил, что еще одним решением станет подключение к сжиженному природному газу (СПГ). Он назвал нынешние котировки на природный газ спекулятивными, пишет La Stampa.

Сейчас мы платим за газ на основе котировки, установленной голландским TTF. Волатильный и в основном спекулятивный рынок, и абсолютно неадекватный по сравнению с Brent или другими. Эти цены определяют не только цену на газ, но и на электроэнергию, — рассказал Чинголани.

По словам министра, нынешние цены на газ, отопление и электричество «не имеют ничего общего с количеством» потребляемых энергоресурсов.

Представители Еврокомиссии ранее подтвердили, что они пока не готовы внести предложение по введению потолка цен на российский газ, заявила ранее еврокомиссар Кадри Симсон. По ее словам, для решения этого вопроса потребуется дополнительная работа.