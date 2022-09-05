La Stampa: Италию ждет хаос из-за нехватки газа

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В Италии запасов газа хватит лишь на 45 дней, после чего в стране наступит хаос, заявила итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti. Организация поделилась неутешительными прогнозами, чтобы раскритиковать энергетический план министра по экологическому переходу Роберто Чинголани, передает газета La Stampa.

При нынешнем хранении и закупке газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих потребителей и смогут покрыть свои потребности в энергии в зимнее время на срок не более 45 дней, после чего наступит хаос, жесткое картирование, замерзшие дома и прекращение деятельности для промышленности и бизнеса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные месторождения газа покрывают около 20% годовой потребности Италии, а сейчас запасы остановились на 82,56%. В зимнее время местные семьи и предприятия потребляют 400 млн кубометров газа в сутки, а сейчас доступно лишь 15 млрд, объясняет Assoutenti. И хотя зависимость от российского газа снизилась с 40% до 18%, очень высокие цены и инициированная правительством стратегия диверсификации источников поставок позволили заменить только 17 из 29 миллиардов кубометров газа, импортированного из России.

По словам президента ассоциации Фурио Труцци, правительству Италии необходимо сказать правду и провести «операцию гласности», а также отложить начало отопительного сезона на 15 дней.

Правительство должно сказать правду и провести настоящую операцию «гласности», обнародовав, сколько газа и по какой цене закупили компании, и четко заявив, какова реальная ситуация с газом в Италии и какие меры оно намерено принять для решения чрезвычайной ситуации. <...> Чтобы сократить потребление и избежать паралича в стране, например, 20% потребности в энергии можно было бы сэкономить, если бы период включения отопления был отложен на 15 дней <...>, — заключил Труцци.

Ранее министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко заявил, что страна может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на €60 миллиардов больше, чем в прошлом году. По его словам, это соответствует трем процентам ВВП. Отмечается, что ежегодные затраты на импорт энергоресурсов после отказа от углеводородов из России увеличились с €43 миллиардов до €100 миллиардов.