La Repubblica: страны ЕС отложат вопрос о потолке цен на газ до ноября

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Страны Евросоюза не могут достичь соглашения по поводу ограничения цен на газ и собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре, пишет La Repubblica. По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды.

Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается, что ценовой потолок негативно скажется на поставках газа, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон придерживается противоположного мнения. Премьер Италии Марио Драги также уверен, что отказ от ограничения цен помогает России финансировать действия на Украине и провоцирует рецессию.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что при введении Евросоюзом потолка цен на газ Россия просто уйдет с европейского газового рынка, что может привести к полной остановке поставок из России, а также к росту котировок, что лишь еще больше усугубит энергокризис в европейском регионе.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин также назвал введение потолка цен на газ труднореализуемой и контрпродуктивной мерой. По его словам, по политическим причинам вводить потолок совершенно бессмысленно, поскольку голубым топливом торгует не правительство, а трейдеры. А если в Европе будет вводиться потолок на цену газа, то топливо пойдет туда, где цена будет выше, то есть в азиатский регион.