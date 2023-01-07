La Repubblica: США давят на Италию в вопросе поставок Украине ЗРК SAMP-T

Фото: defense.gov

Власти Соединенных Штатов Америки начали давить на Италию в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны, сообщает газета La Repubblica. По информации издания, правительство страны в последнее время снизило темпы передачи Киеву вооружений, Вашингтон же пытается заставить Рим поставить на Украину зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

О поставках ЗРК SAMP-T Украине уже объявили в США, ФРГ и Франции. Итальянская сторона все еще не подписала документы о новом пакете военной помощи Киеву. В настоящий момент в распоряжении европейской страны находятся три боевые батареи SAMP-T.

Ранее стало известно, что США отправят на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты войдут в новый пакет военной помощи для Киева. Количество боеприпасов не уточняется. Известно, что RIM-7 Sea Sparrow можно использовать для перехвата самолетов или крылатых ракет с моря и с суши.