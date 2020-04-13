La Repubblica: итальянцам предлагают за €200 поблагодарить Россию и Путина

Новый скандал разгорается в итальянской прессе по поводу российской гуманитарной помощи в условиях распространения коронавируса.
Газета La Repubblica
Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи... Лучше видео, или тексты с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, а за текст меньше, — цитирует издание, одного из соотечественников, получившего сообщение.
La Repubblica отмечает, что отработать гонорар итальянцы могут, опубликовав свои благодарности в Twitter, Facebook или Instagram.
В российском посольстве в Риме, к которому за комментарием обратилась газета, заявили, что ничего не знают о волне сообщений и назвали ситуацию «мошеннической провокацией».
России не нужны фальшивые благодарности. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, глав городов и регионов, политиков, предпринимателей, — отметили в дипмиссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый скандал разгорелся после публикации газеты La Stampa. В ней утверждалось, что 80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «малополезны или совершенно бесполезны». Отмечалось, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы, а премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен