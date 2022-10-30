La Repubblica: Италия передала Украине до 30 самоходных артустановок

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Италия отправила на Украину от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает газета La Repubblica. Они предоставлены Киеву в рамках пятого пакета военной помощи.

Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L. <...> В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей, — говорится в публикации.

Издание также перечислило некоторые виды вооружений, которые Украина получила в рамках предыдущих пакетов помощи. В частности, бронетранспортеры M113, системы залпового огня MLRS, тяжелые гаубицы PzH 2000, которые Киев собирается задействовать в районе Бахмута, а также гаубицы Fh70, применяемые ВСМУ в районе Харькова и Донецка.

Ранее сообщалось, что США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму $275 млн. В него войдут ракеты для ЗРС HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики HUMVEE и стрелковое вооружение.