La Repubblica: фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генерального секретаря НАТО в случае, если ее не переизберут в ЕК, утверждает газета La Repubblica. По данным издания, подготовка к этому была начата несколько недель назад и начинающуюся 7 марта поездку фон дер Ляйен в Канаду и США следует рассматривать именно в контексте выдвижения ее кандидатуры на пост генсека НАТО.

[Выдвижение фон дер Ляйен может стать] идеальным решением для американцев, потому что потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны, — отмечает издание.

По его данным, такой план обретает все более четкие очертания, однако другие его подробности не указаны. В то же время отмечается, что переход фон дер Ляйен на пост генсека нарушит сценарии, выстраивавшиеся в последние месяцы в преддверии выборов в следующем году.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что главным «тяжеловесом», способным занять должность генерального секретаря НАТО, является бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. По его словам, кандидатура Джонсона является наиболее перспективной из-за наличия необходимого политического опыта. Другие же кандидаты, такие как бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, являются фигурами отвлекающего характера, отметил эксперт.