Госпитализацией Чубайса заинтересовались итальянские спецслужбы L'Unione Sarda: госпитализацией Чубайса заинтересовались спецслужбы Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Госпитализацией экс-главы компании «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса заинтересовались итальянские спецслужбы, сообщает сардинская газета L'Unione Sarda. По данным издания, самой распространенной версией появления у бизнесмена синдрома Гийена — Барре является распространение перенесенного ранее неврологического заболевания.

Итальянские спецслужбы разбираются в этом деле (болезни Чубайса. — NEWS.ru), ожидая результатов анализов крови из Рис ди Парма. А тем временем прокурор Темпио Грегорио Капассо выслушал олигарха, — говорится в публикации.

О госпитализации Чубайса стало известно 31 июля. По словам его жены, у бизнесмена диагностировали синдром Гийена — Барре (СГБ) — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что спровоцировать заболевания могла инфекция, бактериальная или вирусная. Кроме того, СГБ у Чубайса мог развиться после гриппа или коронавируса. Главной опасностью этого заболевания является паралич дыхательных мышц.