l'Opinion: Макрон ушёл от разговора с Зеленским о вступлении в НАТО

https://static.news.ru/photo/d1b9eed6-a107-11eb-9cb0-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским постарался найти способ вежливо ответить на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Для этого он ушёл от темы, передаёт l'Opinion.

Макрон поставил цель снизить напряжённость между Россией и Украиной при помощи дипломатических средств. Однако Зеленский перед приёмом у французского лидера рассказал журналистам, что настало время пригласить Киев к вступлению в НАТО и ЕС.

Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз, — говорится на сайте издания.

Администрация Макрона назвала этот вопрос «деликатным». В пресс-релизе говорится, что его нужно рассматривать коллективно в рамках саммита Североатлантического альянса в июне.

16 апреля глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.

Позже Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке. Также Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.