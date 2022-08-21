L’Indépendant: украинские беженцы бегут с Испании из-за голода и нищеты

Фото: JesÃºS HellÃ­N / Keystone Press Agency / Global Look Press

Беженцы с Украины, которые приехали в Испанию, вынуждены вернуться на родину из-за нищеты и голода, пишет газета L’Indépendant. Отмечается, что большинство из 125 тысяч украинцев в стране испытывают серьёзные финансовые проблемы. Автор материала указывает на то, что испанские власти не обращают внимание на положение дел беженцев.

Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев, — рассказал изданию активист Фонда Падрины.

О том, что в Испании работа обеспечивает лишь жилье и еду, рассказал 42-летний украинец Юрий Блаженец. Мужчина добавил, что в этих условиях невозможно жить, поэтому он принял решение вернуться на родину.

Новая программа правительства Великобритании «Дома для Украины», которая призвана помочь британцам с компенсациями за размещение беженцев, не работает, написало ранее издание The Independent. Отмечается, что выплат недостаточно в рамках финансового кризиса в стране. Речь идёт о выплатах в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, которые принимают украинских беженцев. Автор статьи напомнил, что по действующей программе в Британию прибыли около 79 тысяч беженцев.