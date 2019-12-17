Студия «Квартал 95» посвятила ещё одну песню бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Только в этом номере артист Евгений Кошевой «извинился» перед ней за предыдущую песню в её адрес.
Ранее Кошевой вместе с артистами хора имени Верёвки исполнили песню «Горел дом», в котором высмеял поджог дома Гонтаревой под Киевом. Сама Гонтарева назвала номер позором.
Как
Видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, однако позже его удалила.
Как сообщал NEWS.ru, дом Валерии Гонтаревой под Киевом подожгли в сентябре 2019 года. Злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. В результате здание полностью сгорело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее грубым преступлением.
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