https://static.news.ru/photo/daabea9e-20ac-11ea-ac14-fa163e074e61_660.jpg Валерия Гонтарева Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Студия «Квартал 95» посвятила ещё одну песню бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Только в этом номере артист Евгений Кошевой «извинился» перед ней за предыдущую песню в её адрес.

Ранее Кошевой вместе с артистами хора имени Верёвки исполнили песню «Горел дом», в котором высмеял поджог дома Гонтаревой под Киевом. Сама Гонтарева назвала номер позором.

Как передаёт РИА Новости, в новой песне звучат слова «у женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку», а также «то, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица».

Видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, однако позже его удалила.

Как сообщал NEWS.ru, дом Валерии Гонтаревой под Киевом подожгли в сентябре 2019 года. Злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. В результате здание полностью сгорело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее грубым преступлением.