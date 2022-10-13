Кузичев назвал фашизмом и русофобией запрет на въезд для россиян в Чехию Телеведущий Кузичев: запрет на въезд для россиян в Чехию — это фашизм и русофобия

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Запрет на въезд для россиян в Чехию по шенгенским визам — это демонстрация откровенной русофобии, заявил в беседе с «Народными Новостями» телеведущий и продюсер Анатолий Кузичев. Он считает, что эта мера — «абсолютный фашизм» и саморазоблачение Европы. Эксперт напомнил, что Чехия входила в число стран, которые имели связи с нацистским режимом в Германии, и заявил, что это «рифмуется» с текущими событиями.

Это абсолютный фашизм. Это прежде всего саморазоблачение самой Европы <...> Мы как-то деликатно опускаем эти детали, мол, только Германия напала. Однако была Чехия, которая ковала немецкое оружие <...> Я не говорю о том, что они снова вспомнили свою, так сказать, нацистскую историю, полной грудью, так сказать, вдохнули этот воздух пьянящий и опять стали эти практики реализовывать. Нет. Однако невозможно не увидеть эту рифму. Это, конечно, самого низкого масштаба русофобия, — сказал Кузичев.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее заявил, что власти страны приняли решение с 25 октября не пускать в страну граждан России с туристическими шенгенскими визами. Россияне также не смогут посещать страну с целью участия в мероприятиях культуры и спорта. Липавский добавил, что запрет на въезд касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.

Также сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.