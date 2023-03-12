B-52 поиграл мускулами у границ России: новости СВО на вечер 12 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: US Air Force

12 марта Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, расположенный на территории «Укрэнергочермета», а также ликвидировали пять групп диверсантов на Купянском направлении.

Также на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожили восемь боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, четыре пикапа, три гаубицы Д-30 и две артустановки «Гвоздика». Общие потери ВСУ на этих направлениях составили порядка 415 человек.

Кроме того, 12 марта Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил о «провокационных маневрах» американского стратегического бомбардировщика B-52, замеченного при выполнении полета над нейтральными водами Балтийского моря. По данным FlightRadar, самолет ВС США, способный нести ракеты с ядерными боеголовками, со стороны Польши подлетел к границам РФ, сделал крюк в Финском заливе и улетел обратно. Telegram-канал «Военный обозреватель» писал, что американский бомбардировщик, предположительно, отработал пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу. Позже «Фонтантка» со ссылкой на источник написала, что дежурные силы Балтийского флота отслеживали B-52 около границ Калининградской области, и «в случае чего были готовы незамедлительно среагировать». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Штурмовики «Вагнера» заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, позиции, занятые «вагнеровцами» на Артемовском заводе по обработке металлов, позволяют контролировать перемещения вэсэушников и создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения.

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер»

Один из бойцов ЧВК продемонстрировал журналистам один из дронов-камикадзе, которые используют в своих атаках ВСУ. Штурмовик «Вагнера» рассказал, что украинские военные снаряжают гражданские дроны самодельными бомбами.

Полковник в отставке Эдуард Басурин сообщил, что российская армия практически взяла под контроль Красногоровку, — город, расположенный к северу от Авдеевки. По словам Басурина, сейчас на окраинах идут зачистки. Взятие Красногоровки позволит еще сильнее «сжать в тесках» Авдеевку, подчеркнул военный.

Новая Каховка утром 12 марта попала под украинский обстрел из тяжелого натовского вооружения. Удары наносились ВСУ с правого берега Днепра по микрорайону «Сокол». Погибла женщина, оказались разрушены дома, квартиры, магазины, также были повреждены линии электропередачи, сообщили в городской администрации.

В Мелитополе в одном из гаражей обнаружили склад оружия. Полицейские нашли гранаты, тротиловые шашки, пистолет Макарова с парой обойм, охотничье ружье, более 100 патронов, удостоверения к наградам ВСУ и радикальную символику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, за незаконный оборот оружия и боеприпасов грозит от семи до пяти лет тюрьмы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild признался, что не ожидает поставок западных истребителей в ближайшее время. Дипломат объяснил задержку логистическими и техническими сложностями. Пока ни одна страна не обещала гарантированно передать ВСУ авиацию, подтвердил Кулеба.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края написала о начале проверки видео с предполагаемыми мобилизованными, которые обратились к российскому лидеру Владимиру Путину. Проверкой фактов, изложенных в ролике, попросили заняться и военную прокуратуру. В ролике, который ранее появился в Telegram-канале, группа мужчин в камуфляже с прикрытыми лицами пожаловалась, что в декабре их отправили в Донбасс, где они попали в распоряжение Первой славянской бригады ДНР, откуда их отправили на штурм, в том числе под Авдеевку, и в результате четверо из них погибли, еще 17 были ранены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego написал о превосходстве России в украинском конфликте. По его словам, одно из преимуществ РФ — это численность населения страны. А слабое место Киева — зависимость от поставок западного оружия. Также автор публикации счел намерения украинского руководства вернуть Крым и Донбасс нереалистичными.