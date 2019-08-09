В испанском городе Валенсия запретят курение на пляже.
Мера имеет несколько целей: оградить людей от вредного дыма, а также улучшить качество песка и воды. Как пишет «
В нескольких других регионах Испании подобный запрет уже действует. В качестве меры предупреждения используются таблички с запретом на курение и штрафы до €3000.
Как писал News.ru, граждане России с 2013 по 2019 год свыше 700 тысяч раз попали в базу данных Федеральной службы судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.