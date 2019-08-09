https://static.news.ru/photo/2b8fd704-bc3f-11e9-998c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

В испанском городе Валенсия запретят курение на пляже.

Мера имеет несколько целей: оградить людей от вредного дыма, а также улучшить качество песка и воды. Как пишет « Российская газета », около 14% мусора, оставляемого на пляже, составляют окурки. Кроме того, каждый из них заражает до пятидесяти литров воды вредными веществами и разлагается около десяти лет.

В нескольких других регионах Испании подобный запрет уже действует. В качестве меры предупреждения используются таблички с запретом на курение и штрафы до €3000.

Как писал News.ru, граждане России с 2013 по 2019 год свыше 700 тысяч раз попали в базу данных Федеральной службы судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.