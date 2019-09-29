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Руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врождённых болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта Владислав Баранов спрогнозировал судьбу двухголовой девочки, родившейся на Украине. По его словам, ребёнок проживёт максимум несколько месяцев.

При этом, пояснил генетик, патология могла развиться в результате повреждающего воздействия внешних факторов. Он уточнил, что такие девиации возникают на пятой–седьмой неделе беременности из-за раздвоения нервной трубки. На недуг также...