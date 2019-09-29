Лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц рассказал о том, что готов вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами в парламенте. Он заявил о победе АНП на выборах в Австрии.
Курц отметил, что благодарен избирателям за невероятный результат. Он обещал с уважением отнестись к доверию избирателей, передаёт
Как ранее писал News.ru, первые данные экзитпола говорят, что АНП поддержали 37% граждан, пришедших на пункты для голосования. Следом идёт Социал-демократическая партия (23%). На третьем месте — Австрийская партия свободы с 17%.