Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц проголосовал на досрочных выборах в Национальный совет страны.
Курц пришёл на избирательный участок, расположенный в его бывшей школе, в сопровождении приятельницы Сюзанны Тир, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Австрии 29 сентября стартовали выборы в Национальный совет. В состав нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%.
Лидирует на выборах Австрийская народная партия, которую возглавляет Себастьян Курц. Ожидается, что он вновь займёт пост канцлера. Должны пройти в парламент Социал-демократическая партия Австрии, Партия свободы, праволиберальная и «Зелёные». Всего голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек.