https://static.news.ru/photo/cfc07e08-e2a7-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц проголосовал на досрочных выборах в Национальный совет страны.

Курц пришёл на избирательный участок, расположенный в его бывшей школе, в сопровождении приятельницы Сюзанны Тир, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Австрии 29 сентября стартовали выборы в Национальный совет. В состав нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%.

Лидирует на выборах Австрийская народная партия, которую возглавляет Себастьян Курц. Ожидается, что он вновь займёт пост канцлера. Должны пройти в парламент Социал-демократическая партия Австрии, Партия свободы, праволиберальная и «Зелёные». Всего голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек.