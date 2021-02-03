Кум Путина свергает Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), давно и систематически выступающая против президента Владимира Зеленского, объявила о начале подготовки процедуры импичмента главы государства. Поводом стало закрытие трёх телеканалов, что в ОПЗЖ сочли цензурой и зачисткой информационного поля от критиков власти. Причины — гораздо глубже. Но тем не менее вероятность успеха оппозиционеров крайне низка.

О запуске процедуры импичмента сообщил 3 февраля сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной раде Вадим Рабинович. По его словам, Зеленский и его сторонники в парламенте «ударили в самое сердце демократии». Под этим подразумевается введение 2 февраля пятилетних санкций против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK — всеми тремя владеет народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак — их активы заблокированы, а вещание прекращено.

В оппозиционной партии на решение властей отреагировал не только Рабинович. Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, приходящийся кумом президенту РФ Владимиру Путину, назвал санкции незаконными и пообещал, что Зеленскому «неизбежно придётся нести ответственность».

Впрочем, несмотря на бодрые заявления однопартийцев Козака, на пути к импичменту Зеленского у них достаточно препятствий, которые делают процедуру отстранения в нынешних условиях почти нереальной.

Во-первых, сами по себе основания, на которых ОПЗЖ планирует построить процесс, явно недостаточны, — таковыми, согласно украинской конституции, является «государственная измена или иные преступления». Теоретически причин для импичмента в своё время гораздо больше было в случае с экс-президентом Петром Порошенко — в конце концов, он вёл торговлю с Россией, одновременно говоря о войне с ней, — но даже он в итоге смог удержаться на посту до очередных выборов.

Во-вторых, даже если в ОПЗЖ с течением времени смогут сформулировать более веские претензии в адрес главы государства — а в вину ему можно вменить провисание крымского и донбасского вопросов, которые он обещал решить, недостаточно эффективную борьбу с коронавирусом, невыполнение социальных обязательств из предвыборной программы и т.д., — шансы на успех всё равно минимальны.

kmu.gov.ua

Согласно украинскому законодательству, для запуска процедуры импичмента необходима инициатива от 226 депутатов. У ОПЗЖ в Раде сейчас всего 44 парламентария. Конечно, по принципу «враг моего врага — мой друг» блокироваться с ними теоретически могут фракции «Батькивщины» (24 кресел в парламенте), «Европейской солидарности» (27), «Голоса» (20) и 18 внефракционных нардепов. Однако такая перспектива выглядит весьма туманной: «Оппозиционная платформа» — откровенно пророссийская партия, сотрудничество с которой для других противников Зеленского будет чревато потерей лица перед своим электоратом. Расчёт может быть сделан и на некоторых членов пропрезидентской партии «Слуга народа», в которой эксперты уже давно отмечают раскол и дистанцирование от главы государства. Но даже в самом лучшем для ОПЗЖ случае необходимое число голосов она вряд ли соберёт.

Всё это в то же время не отменяет того, что рейтинг Зеленского неуклонно падает, и санкции против телеканалов в данном случае — это лишний повод для ОПЗЖ припомнить президенту другие огрехи в руководстве. Серьёзный удар по позициям главы государства в последнее время наносит нерешённый вопрос с поставками вакцины на Украину. Вероятность того, что Киев сможет в ближайшее время закупить достаточное количество доз препаратов из-за рубежа, невелика, а значит, доверие к Зеленскому будет снижаться. Но если президента и настигнет импичмент, то, очевидно, не по инициативе ОПЗЖ.