Кулеба заявил о признании в Европе «голодомора» геноцидом украинцев Кулеба: в Люксембурге признали «голодомор» геноцидом украинского народа

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем аккаунте в Twitter, что палата депутатов Люксембурга признала «голодомор» геноцидом украинского народа. Дипломат приветствовал подобное решение. По его мнению, оно восстанавливает историческую справедливость.

Я приветствую историческое голосование палаты депутатов Люксембурга о признании сталинского голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание геноцида голодомора продолжает расти, — написал Кулеба.

На Украине действует закон, признающий голод 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». Голод в то время охватил также Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. В результате погибли порядка 7-8 млн человек, из них порядка 3-3,5 млн на Украине.

В мае депутаты Палаты общин британского парламента единогласно приняли резолюцию о признании голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа. Инициатором выступила депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая заявила, что решение не подразумевает никаких конкретных шагов. Парламентарий при этом добавила, что принятая резолюция должна стать посланием президенту России Владимиру Путину.

Ранее немецкий бундестаг также одобрил резолюцию, в рамках которой массовый голод в СССР в начале 1930-х годов приравнивается к геноциду.