Кулеба заявил о готовности декларации по украинскому саммиту в Швейцарии

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Текст декларации по украинскому саммиту в Швейцарии готов, заявил журналистам министр внутренних дел Дмитрий Кулеба. По его словам, по завершению конференции лидеры стран сообщат об утверждении документа, передает телеканал «Общественное».

По состоянию на сейчас, работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита... Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены, — уточнил украинский министр.

Ранее в распоряжение агентства Reuters поступила предварительная версия итогового коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. В документе сказано, что достижение мира в республике потребует участия и диалога всех сторон. В нем также упоминается передача Запорожской АЭС Киеву, обеспечение его доступа к портам Азовского моря и освобождение «всех военнопленных в рамках полного обмена».

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящего в Швейцарии саммита «план действий» будет направлен России перед второй конференцией. Глава государства отметил, что необходимо «решать вместе», что означает справедливый мир для мира.